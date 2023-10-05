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Росія вдарила по Херсону. Є загиблі

Жертвами є чоловік і жінка. 

Вранці четверга російська армія знову обстріляла Херсон. За попередніми даними, загинули двоє цивільних людей.

Про це повідомили в Telegram голова ОВА Олександр Прокудін та голова ОПУ Андрій Єрмак. Загиблі – чоловік і жінка.

"Близько 9:30 окупанти з артилерії вдарили по середмістю Херсона, внаслідок чого смертельні поранення отримали чоловік і жінка", – написав Прокудін.

Єрмак додав, що серед загиблих – комунальник, який обрізав дерева.

Нагадаємо, що також вранці росіяни обстріляли в Херсонській області Золоту Балку та Кізомис. До того, близько 3 ночі, ворог вдарив по Миколаївці та Одрадокам'янці. 

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