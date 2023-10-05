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З окупованої території повернули ще 19 українських дітей

Це вже 12-та рятувальна місія команди Save Ukraine.

З окупованої території повернули ще 19 українських дітей
Фото: Save Ukraine

З окупованої території повернули ще 19 українських дітей.

Про це повідомив очільник організації Save Ukraine Микола Кулеба

“19 українських дітей вдалося команді Save Ukraine вивезти з тимчасово окупованих територій в рамках 12 рятувальної місії. Це вже 196 дітей, яких наша команда повернула в Україну”, написав Микола Кулеба. 

Нагадаємо, на території РФ Україна починає інформаційну кампанію «Знаєш – скажи!», щоб повернути депортованих дітей. Кампанію реалізує телеканал FREEДОМ, для зворотного зв'язку працюватиме телеграм-чат «Я тут» (@ia_tuut).

Раніше Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у Росії триває масове усиновлення дітей, яких РФ незаконно депортувала з окупованих нею українських територій. Наразі є підтверджені дані про 386 дітей.

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