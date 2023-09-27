На території РФ Україна починає інформаційну кампанію «Знаєш – скажи!», щоб повернути депортованих дітей

Стартувала інформаційна кампанія «Знаєш – скажи!», щоб мотивувати людей, які проживають на території Росії, протидіяти примусовій депортації українських дітей і сприяти поверненню їх в Україну.

Про це йдеться на сайті Президента України.

Кампанію проводять у межах затвердженого Володимиром Зеленським плану дій Bring Kids Back UA.

Її реалізовує телеканал FREEДОМ у партнерстві з радницею-уповноваженою Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації і Ювенальною поліцією.

«Знаєш – скажи!» має висвітлювати і роз'яснювати росіянам, що примусове переміщення українських дітей - злочин. Кампанія також передбачає надати особам, які перебувають на території Росії та володіють інформацією про депортованих українських дітей, можливість інформувати Україну про них. Українським установам, які займаються питаннями повернення дітей, передаватимуть зібрану інформацію про місце та обставини їхнього перебування в РФ.

На майданчиках FREEДОМ, який орієнтується на російськомовних глядачів за межами України, виходитимуть інформаційні ролики, сюжети, спеціальні проєкти та рубрики, спрямовані насамперед на аудиторію, яка проживає в Росії.

Радниця – уповноважена Глави держави з прав дитини та дитячої реабілітації, координатор Bring Kids Back UA Дар'я Герасимчук заявила, що сьогодні Україна шукає та реалізує всі можливі способи повернення українських дітей додому.

Для зворотного зв'язку працюватиме телеграм-чат «Я тут» (@ia_tuut). Усім особам, які нададуть інформацію через ініціативу «Знаєш – скажи!», гарантують анонімність, а отриману інформацію автоматично передаватимуть відповідним правоохоронним органам України.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у Росії триває масове усиновлення дітей, яких РФ незаконно депортувала з окупованих нею українських територій. Наразі є підтверджені дані про 386 дітей.

Нещодавно наша держава повернула ще двох дітей з тимчасово окупованих росіянами територій. А Палата громад парламенту Канади засудила депортацію українських дітей Росією.