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Помер відомий історик та письменник Олекса Гайворонський

Крім того, Олекса Гайворонський створив сценарій до першого кримськотатарського дитячого фільму-казки “Хидир-деде”.

Помер відомий історик та письменник Олекса Гайворонський
Фото: Crimean Tatars

Після тривалої хвороби помер відомий історик та письменник, великий друг кримськотатарського народу Олекса Гайворонський. 

Про це повідомляють Crimean Tatars

“Його внесок у історію кримських татар складно оцінити. Він відкрив нам світ Кримського Ханства і Золотої Орди, розповів про всі пам'ятники півострова, що збереглися. Він по крихтах збирав історію Країни Крим і щедро ділився своїми знаннями”, - йдеться у повідомленні. 

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Крім того, Олекса Гайворонський був сценаристом, він створив сценарій до першого кримськотатарського дитячого фільму-казки “Хидир-деде”. Також Гайворонський досліджував біографію Ісмаїла Гаспринського для фільму “Перекладач”. Він познайомив глядачів з біографією Бекіра Чобан-Заде у фільмі “Шлях джигіта”.

Нагадаємо, на 75-му році життя помер український дисидент, філософ, публіцист, член Української Гельсінської Групи Василь Овсієнко.

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