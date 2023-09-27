Помер відомий історик та письменник Олекса Гайворонський

Крім того, Олекса Гайворонський створив сценарій до першого кримськотатарського дитячого фільму-казки “Хидир-деде”.

Після тривалої хвороби помер відомий історик та письменник, великий друг кримськотатарського народу Олекса Гайворонський.

Про це повідомляють Crimean Tatars.

“Його внесок у історію кримських татар складно оцінити. Він відкрив нам світ Кримського Ханства і Золотої Орди, розповів про всі пам'ятники півострова, що збереглися. Він по крихтах збирав історію Країни Крим і щедро ділився своїми знаннями”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, Олекса Гайворонський був сценаристом, він створив сценарій до першого кримськотатарського дитячого фільму-казки “Хидир-деде”. Також Гайворонський досліджував біографію Ісмаїла Гаспринського для фільму “Перекладач”. Він познайомив глядачів з біографією Бекіра Чобан-Заде у фільмі “Шлях джигіта”.

Нагадаємо, на 75-му році життя помер український дисидент, філософ, публіцист, член Української Гельсінської Групи Василь Овсієнко.