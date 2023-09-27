Ворог вдарив по електромережах Нікополя

Російська армія обстріляла з артилерії Нікополь Дніпропетровської області й вдарила по місту безпілотником.
Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Зранку російська армія обстріляла місто з важкої артилерії. А вже вдень – поцілила "дроном-камікадзе", - написав Лисак.
За його словами, не минулося без руйнувань - понівечені приватний будинок, комунальне підприємство, об’єкт інфраструктури, а також господарська споруда, теплиця й електромережі.
"Жертв і травмованих немає", - наголосив начальник Дніпропетровської ОВА.
Нагадаємо, що уночі 27 вересня росіяни обстрілювали з важкої артилерії Нікополь та Мирівську громаду Дніпропетровської області. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, будівля підприємства. Двоє поранених.