Ворог вдарив по електромережах Нікополя

Російська армія обстріляла з артилерії Нікополь Дніпропетровської області й вдарила по місту безпілотником.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Зранку російська армія обстріляла місто з важкої артилерії. А вже вдень – поцілила "дроном-камікадзе", - написав Лисак.

За його словами, не минулося без руйнувань - понівечені приватний будинок, комунальне підприємство, об’єкт інфраструктури, а також господарська споруда, теплиця й електромережі.

"Жертв і травмованих немає", - наголосив начальник Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, що уночі 27 вересня росіяни обстрілювали з важкої артилерії Нікополь та Мирівську громаду Дніпропетровської області. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, будівля підприємства. Двоє поранених.