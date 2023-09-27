Спікер парламенту Канади пішов у відставку, бо він запросив на виступ Зеленського ветерана СС "Галичина" (оновлено)
Спікер парламенту Канади пішов у відставку, бо він запросив на виступ Зеленського ветерана СС "Галичина" (оновлено)
​На Тернопільщині жінка заявила на сусіда за "крадіжку" грошей, які вона закопала в городі, але забула де
​На Тернопільщині жінка заявила на сусіда за "крадіжку" грошей, які вона закопала в городі, але забула де
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
Кримська генотьба
Кримська генотьба
ГоловнаСуспільствоВійна

Верещук обіцяє забезпечити дровами жителів прифронтових районів

Міжнародними організаціями вже забезпечено твердим паливом понад 18 тис. осіб.

Верещук обіцяє забезпечити дровами жителів прифронтових районів
Фото: Макс Левин

Віцепрем'єр Ірина Верещук заявляє про необхідність до зими забезпечити дровами жителів прифронтових районів України.

Про це йдеться в повідомленні міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"За словами віцепрем'єра, усі формальності мають бути залагоджені. Угоди з лісогосподарствами та постачальниками паливної деревини мають бути укладені якнайшвидше. Також потрібно вирішити всі логістичні питання", - повідомляє міністерство.

Зазначається, що безоплатними дровами будуть забезпечені й жителі територій, де тривають бойові дії. Зокрема, це стосується відповідних районів у восьми областях: Херсонській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Луганській.

Згідно з повідомленням, станом на сьогодні міжнародними організаціями вже забезпечено твердим паливом понад 18 тис. осіб.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні знають, як втримати систему під час масованих ракетних атак.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies