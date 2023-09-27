Окупанти посилюють мобілізаційні заходи на півдні України, – ЦНС

Ворог продовжує заходи для проведення мобілізації на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, на Херсонщині при отриманні чоловіками ворожих паспортів окупанти вручають повістки до військового комісаріату для постановки на військовий облік громадян України.

Гауляйтери, при цьому, заявляють, що це лише планові заходи, але ці ж самі гауляйтери раніше заявляли, що ніякого військового обліку на ТОТ не планується. Та й питання, навіщо вести військовий облік, якщо не планується призову, лишається риторичним, повідомляє ЦНС.

Зазначається, що раніше ворог сформував на півдні систему військкоматів, куди увійшли кадрові військові ЗС РФ. Наразі саме вони вчиняють міжнародний злочин, коли вербують й готуються мобілізувати населення окупованих територій.

Нагадаємо, нещодавно Херсонська ОВА закликала жителів лівого берега виїхати із окупації. Росіяни використовують людей на підконтрольних територіях як "живий щит".