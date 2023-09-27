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Херсонська ОВА закликає жителів лівого берега виїхати із окупації

Росіяни використовують людей на підконтрольних територіях як "живий щит".

Херсонська ОВА закликає жителів лівого берега виїхати із окупації

Херсонська ОВА закликає жителів окупованого лівого берега евакуюватися на підконтрольну територію.

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"Ви маєте подбати про власну та безпеку своїх рідних. Для російської армії ви – “живий щит”. Окупанти використовують підлу тактику, адже знають, що українська армія не буде воювати зі своїм народом", – зазначив Прокудін.

Він звернувся до громад із проханням покинути громади, що знаходяться на лінії вогню, або евакуюватися на підконтрольну територію.

"Щойно ви виїдете, телефонуйте до нашого контактного центру: 0 800 101 102", – додав очільник ОВА.

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Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни 119 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 557 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БпЛА та завдали двох ракетних ударів. Через російську агресію 12 людей дістали поранення.

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