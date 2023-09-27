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Росіяни будують залізничне сполучення між Маріуполем, Волновахою та Донецьком

У разі успіху це дозволить окупантам знизити залежність від залізничного сполучення Кримським мостом.

Росіяни будують залізничне сполучення між Маріуполем, Волновахою та Донецьком
Фото: Петро Андрющенко

Окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення між захопленими Маріуполем, Волновахою та Донецьком.

Про це повідомляє у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, вже розпочато будівництво залізничного мосту біля села Гранітне через річку Кальміус. В разі успіху це дозволить включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону.

Фото: Петро Андрющенко

"На практиці це не лише глобальне вирішення питання щодо військової та цивільної логістики, але й кардинальне зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом", – зазначив Андрющенко.

Він уточнив, що залізничне сполучення з Волоновахи на захід йде далі через Розівку – Мелітополь в Крим. На північ йде до Донецьку.

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Нагадаємо, росіяни продовжують облаштовувати захисні рубежі у Маріупольському районі по трикутнику село Нікольське – село Стародубівка – селище Розівка (Запорізька область).

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