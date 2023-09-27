Уночі ворог тричі обстрілював прикордоння Сумщини

За добу зафіксовано 18 вибухів на території області.

Цієї ночі ворог здійснив 3 обстріли прикордоння Сумської області. Учора під ударом окупантів перебували Краснопільська та Середино-Будська громади.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

Усього за добу зафіксовано 18 вибухів. По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (6 вибухів). На територію Середино-Будської громади росіяни скинули 12 мін. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, протягом вівторка 26 вересня російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська та Середино-Будська громади Сумщини. Росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння області, було зафіксовано 70 вибухів.