Кримська генотьба
Кримська генотьба
Спікер парламенту Канади пішов у відставку, бо він запросив на виступ Зеленського ветерана СС "Галичина" (оновлено)
Спікер парламенту Канади пішов у відставку, бо він запросив на виступ Зеленського ветерана СС "Галичина" (оновлено)
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
​На Тернопільщині жінка заявила на сусіда за "крадіжку" грошей, які вона закопала в городі, але забула де
​На Тернопільщині жінка заявила на сусіда за "крадіжку" грошей, які вона закопала в городі, але забула де
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
В Білому домі розробили перелік реформ, які повинна зробити Україна для продовження отримання військової допомоги, – УП
В Білому домі розробили перелік реформ, які повинна зробити Україна для продовження отримання військової допомоги, – УП
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі ворог тричі обстрілював прикордоння Сумщини

За добу зафіксовано 18 вибухів на території області.

Уночі ворог тричі обстрілював прикордоння Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Сумська обласна прокуратура

Цієї ночі ворог здійснив 3 обстріли прикордоння Сумської області. Учора під ударом окупантів перебували Краснопільська та Середино-Будська громади.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

Усього за добу зафіксовано 18 вибухів. По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (6 вибухів). На територію Середино-Будської громади росіяни скинули 12 мін. Інформація про постраждалих не надходила.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, протягом вівторка 26 вересня російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська та Середино-Будська громади Сумщини. Росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння області, було зафіксовано 70 вибухів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies