Окупанти звинуватили у дискредитації російської армії 514 жителів Криму, - Ташева

435 мешканців Криму вже оштрафували по цій статті.

Російська окупаційна адміністрація масово звинувачує жителів Криму у дискредитації російської армії.

Про це повідомила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

"Станом на 22 вересня 2023 року в “судах” в окупованому Криму перебувало 514 так званих адміністративних проваджень за статтею 20.3.3 про “дискредитацію російської армії”, - сказала Ташева.

Вона додала, що у 435 із них було винесено незаконне рішення з накладенням штрафу.

Як правило, штраф по цій статті складає від 30 тис. до 50 тис. рублів.

Нагадаємо, співробітники паспортних столів у тимчасово окупованому Росією Криму формують списки студентів-випускників для військкоматів. Лідером за кількістю потенційних призовників є Джанкойський район.