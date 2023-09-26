За 10 днів партизани вивели з ладу п'ять вантажівок у Луганську

Крім того, в місті продовжують пропадати російські військові.

Упродовж кількох тижнів партизани відзначають збільшення кількості вантажних військових автомобілів, які транзитом проходять через Луганськ.

Про це повідомив партизанський рух “Атеш”.

“За останні 10 днів наші агенти розвідали більшість ПММ та успішно вивели з ладу п'ять транспортних ЗІЛ-131”, - повідомили партизани.

Зазначається, що вантажівки транспортують як особовий склад, так і боєприпаси.

Ймовірно, росіяни перекидають сили у бік Бахмут.

Через пошкодження вантажівок багато російських військових не зможуть дістатися лінії фронту.

“Крім того, в місті продовжують пропадати російські військові, які ходять поодинці вечорами”, - додали партизани.

Нагадаємо, 15 вересня агент “Атеш” знищив групу російських окупантів у Генічеську Херсонської області. Агент зі складу армії Росії знав місце постійного розміщення техніки та особового складу своїх товаришів із сусіднього підрозділу на в'їзді в місто, біля покинутих промислових споруд. Він приховав там саморобний вибуховий пристрій вагою 10 кг, котрий вибухнув, коли військові висаджувались з вантажівок.