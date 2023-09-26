Помилки перекладів: кожна складна проблема має просте, зрозуміле, неправильне рішення
Помилки перекладів: кожна складна проблема має просте, зрозуміле, неправильне рішення
Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кримська генотьба
Кримська генотьба
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
ГоловнаСуспільствоВійна

За 10 днів партизани вивели з ладу п'ять вантажівок у Луганську

Крім того, в місті продовжують пропадати російські військові.

За 10 днів партизани вивели з ладу п'ять вантажівок у Луганську
Фото: Атеш

Упродовж кількох тижнів партизани відзначають збільшення кількості вантажних військових автомобілів, які транзитом проходять через Луганськ.

Про це повідомив партизанський рух “Атеш”.

“За останні 10 днів наші агенти розвідали більшість ПММ та успішно вивели з ладу п'ять транспортних ЗІЛ-131”, - повідомили партизани.

Підписуйтесь на наш Google News

Зазначається, що вантажівки транспортують як особовий склад, так і боєприпаси.

Ймовірно, росіяни перекидають сили у бік Бахмут.

Через пошкодження вантажівок багато російських військових не зможуть дістатися лінії фронту. 

“Крім того, в місті продовжують пропадати російські військові, які ходять поодинці вечорами”, - додали партизани.

Нагадаємо, 15 вересня агент “Атеш” знищив групу російських окупантів у Генічеську Херсонської області. Агент зі складу армії Росії знав місце постійного розміщення техніки та особового складу своїх товаришів із сусіднього підрозділу на в'їзді в місто, біля покинутих промислових споруд. Він приховав там саморобний вибуховий пристрій вагою 10 кг, котрий вибухнув, коли військові висаджувались з вантажівок.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies