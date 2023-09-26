Російські війська впродовж дня обстрілювали Нікополь з важкої артилерії та безпілотників.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Сьогодні увесь день російські загарбники тероризували Нікополь. Окупанти чотири рази гатили з важкої артилерії. А між цим – ще й цілили «дронами-камікадзе». По місту влучили три БПЛА», - написав Лисак.

За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджені два приватні будинки, інфраструктурний об’єкт та комунальне підприємство. Окрім того, знищена господарська споруда та ще одна – понівечена. Наслідки атак уточнюються.

Лисак додав, що поранених і загиблих немає.

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, що вночі 25 вересня ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками. Сили ППО збили ворожі дрони, однак уламки впали на будівлю промислового підприємства у Кривому Розі і спричинили пожежу. Вогонь оперативно загасили.

Уночі 24 вересня окупанти обстріляли Нікопольський район. Внаслідок атаки постраждав чоловік, зруйновано універмаг і дитсадок, приватні будинки та інфраструктуру.