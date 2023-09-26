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Окупанти вдарили по житлових кварталах Херсона, є поранені

До лікарні забрали жінку у стані середньої важкості.

Окупанти вдарили по житлових кварталах Херсона, є поранені
Фото: United24

Росіяни укотре за день атакували Херсон.

Як повідомляє обласна військова адміністрація, окупанти близько 15:10 26 вересня обстріляли житлові квартали обласного центру. Були поранені троє людей.

До лікарні у стані середньої тяжкості госпіталізували  52-річну жінку, яка на момент обстрілу знаходилася біля свого будинку. Іншим потерпіли - чоловікам 40 та 79 років - медичну допомогу надали на місці.

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Нагадаємо, росіяни обстріляли Херсон нині зранку.

За минулу добу область зазнали 93 обстрілів. У результаті ворожого обстрілу інфраструктури на Миколаївщині тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном.

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