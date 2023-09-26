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Через ворожий обстріл тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном

Роботи по відновленню тривають.

Через ворожий обстріл тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном
Ілюстративне фото
Фото: Міністерство інфраструктури України

У результаті ворожого обстрілу інфраструктури на Миколаївщині тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Пасажирів поїзда №218 до Херсона буде доставлено шатловими автобусами, організованими у співпраці з Миколаївською військовою адміністрацією.

Такий же трансфер очікує на пасажирів на дільниці Херсон-Миколаїв.

"Роботи по відновленню руху тривають, слідкуйте за офіційними каналами Укрзалізниці", – додали в УЗ.

Нагадаємо, в червні Укрзалізниця відремонтувала ділянку, яка просіла після підриву Каховській ГЕС росіянами.

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