Через ворожий обстріл тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном

У результаті ворожого обстрілу інфраструктури на Миколаївщині тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Пасажирів поїзда №218 до Херсона буде доставлено шатловими автобусами, організованими у співпраці з Миколаївською військовою адміністрацією.

Такий же трансфер очікує на пасажирів на дільниці Херсон-Миколаїв.

"Роботи по відновленню руху тривають, слідкуйте за офіційними каналами Укрзалізниці", – додали в УЗ.

Нагадаємо, в червні Укрзалізниця відремонтувала ділянку, яка просіла після підриву Каховській ГЕС росіянами.