Уночі ППО збила 26 із 38 "шахедів"

У ніч на 26 вересня окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed.

Зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф, мис Чауда – Крим). Про це повідомили в Telegram Повітряних сил.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 26 ударних БпЛА «Shahed-136/131»", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram

За маршрутом слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

Нагадаємо, що внаслідок атаки безпілотників на Одеську область є руйнування припортової інфраструктури, поранені двоє осіб. У Черкаській області ППО збила чотири БпЛА, але є влучання в об'єкт інфраструктури.

Кривий Ріг ворог атакував ракетою.