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Окупанти хочуть запровадити в кримських школах уроки релігійної грамотності

Такі уроки планується проводити як факультативні.

Окупанти хочуть запровадити в кримських школах уроки релігійної грамотності
Фото: соцмережі

Російська окупаційна влада продовжує запроваджувати у Криму російські “стандарти освіти”.

Про це повідомляє телеграм-канал “Кримський вітер”.

"Російські чиновники в Криму хочуть перейняти досвід Рязанської області з введення у школах уроків релігійної грамотності", - йдеться у повідомленні.

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Втім, такі уроки планується проводити з відома батьків як додатковий факультатив.

Нагадаємо, співробітники паспортних столів у тимчасово окупованому Росією Криму формують списки студентів-випускників для військкоматів. Лідером за кількістю потенційних призовників є Джанкойський район.

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