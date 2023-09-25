Окупанти хочуть запровадити в кримських школах уроки релігійної грамотності

Такі уроки планується проводити як факультативні.

Російська окупаційна влада продовжує запроваджувати у Криму російські “стандарти освіти”.

Про це повідомляє телеграм-канал “Кримський вітер”.

"Російські чиновники в Криму хочуть перейняти досвід Рязанської області з введення у школах уроків релігійної грамотності", - йдеться у повідомленні.

Втім, такі уроки планується проводити з відома батьків як додатковий факультатив.

Нагадаємо, співробітники паспортних столів у тимчасово окупованому Росією Криму формують списки студентів-випускників для військкоматів. Лідером за кількістю потенційних призовників є Джанкойський район.