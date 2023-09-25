Зеленський нагородив орденами та медалями 132 українських воїнів

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 132 українських військовослужбовців, серед яких 92 – посмертно.

Відповідний указ №588/2023 опублікований на сайті глави держави.

Зазначається, що нагороди присвоєно «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку».

Президент відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького, «За мужність» та медалями “За військову службу Україні”, “Захиснику Вітчизни”.

Нагадаємо, що у День воєнної розвідки України, 7 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями Головного управління розвідки Міноборони і вручив високі державні нагороди.