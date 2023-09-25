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Зеленський нагородив орденами та медалями 132 українських воїнів

Президент відзначив їх орденами Богдана Хмельницького, «За мужність», медалями “За військову службу Україні”, “Захиснику Вітчизни”.

Зеленський нагородив орденами та медалями 132 українських воїнів
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 132 українських військовослужбовців, серед яких 92 – посмертно.

Відповідний указ №588/2023 опублікований на сайті глави держави.

Зазначається, що нагороди присвоєно «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку».

Президент відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького, «За мужність» та медалями “За військову службу Україні”, “Захиснику Вітчизни”.

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Нагадаємо, що у День воєнної розвідки України, 7 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями Головного управління розвідки Міноборони і вручив високі державні нагороди.

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