"Дякую за ваші блискучі операції в різних частинах світу, спрямовані виключно на інтереси України та українців", - зазначив Президент.

У День воєнної розвідки України Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями Головного управління розвідки Міноборони і вручив високі державні нагороди.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Президент висловив подяку військовим розвідникам за їхню роботу.

"Дякую за вашу надзвичайну хоробрість у боях на передовій. За ваші операції, які ви проводите проти ворога – всюди, де це потрібно. Дякую за вашу допомогу іншим воїнам сил оборони й безпеки України – завжди, коли це потрібно. За допомогу й постачання зброї для України. Дякую за ваші блискучі операції в різних частинах світу, спрямовані виключно на інтереси України та українців", – сказав Зеленський.

З нагоди професійного свята Зеленський вручив військовослужбовцям ГУР державні нагороди.

Орден «Золота Зірка» Президент передав дружині підполковника Олега Бабія, якого було удостоєно звання Героя України посмертно. Олег Бабій брав участь у знищенні російських військ із початку ведення бойових дій на території України. З березня 2022 року організовував і здійснював спеціальні заходи на тимчасово окупованих територіях і у РФ. Успішне виконання завдань його групою допомогло дезорганізувати логістику окупантів, знищити важливі об’єкти та елементи критичної інфраструктури. У серпні цього року група на чолі з Бабієм вступила в бій із військовослужбовцями ФСБ, під час якого було знищено 15 військових служби та пошкоджено ворожу техніку. Підполковник отримав смертельне поранення.

Розвідники отримали "Хрест бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, ордени "За мужність" І та ІІІ ступенів, орден княгині Ольги ІІІ ступеня, медаль "За військову службу Україні", медаль "За врятоване життя" й погони вищих військових звань.

Після завершення урочистостей Зеленський оглянув сучасні зразки військової та спеціальної техніки, які перебувають на озброєнні української розвідки, зокрема, комплекси зв’язку, безпілотні авіаційні комплекси, гвинтокрили різних типів та обладнання.

Також Президент ознайомився з досвідом ГУР щодо евакуації поранених.

Нагадаємо, нині Зеленський присвоїв звання генерал-лейтенанта очільнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову. А Національний банк викарбував і ввів у обіг пам’ятну монету "Воєнна розвідка України" в переддень професійного свята співробітників спецслужби.