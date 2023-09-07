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Прикордонники підняли прапор України у двох населених пунктах “сірої зони” Харківщини на кордоні з РФ

Після деокупації Харківщини на цю територію ніхто не заходив через замінування, але прикордонникам вдалося прокласти безпечний шлях.

Прикордонники підняли прапор України у двох населених пунктах “сірої зони” Харківщини на кордоні з РФ
Фото: ДПСУ

Бійці «Сталевого Кордону» підняли український прапор в населених пунктах Строївка та Тополі. 

Про це повідомляє пресслуба ДПСУ. 

“Населені пункти знаходяться на кордоні з РФ у так званій «сірій зоні». Після деокупації Харківської області на цю територію ніхто не заходив через замінування, але зараз прикордонники проклали безпечний шлях та підняли Державний Прапор України”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони мали успіх південніше Роботиного та західніше Вербового. На Бахмутському напрямку захсиники наступають південніше Бахмута.

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