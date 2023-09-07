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Ворог вдарив по Одрадокамʼянці: одна людина загинула, двоє поранені

Росіяни обстріляли село двічі. 

Російська армія двічі атакувала село Одрадокамʼянка Херсонської області. Близько 9:40 росіяни вдарили вперше. Загинув 50-річний чоловік. 

Односельці доставили його до лікарні в критичному стані. Медики намагалися врятувати життя пораненого, але травми виявилися надто тяжкими, повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін. 

"Через двадцять хвилин окупанти знову атакували село. Цього разу вибуховий предмет скинули з безпілотника", – повідомив Прокудін.

Травми середнього ступеня тяжкості отримали двоє чоловіків – 58 та 46 років. Зараз вони у лікарні. 

Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни били по Херсонській області 68 разів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлю заводу у Херсоні. 

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