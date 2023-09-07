Ворог 68 разів за добу бив по Херсонській області

Протягом минулої доби росіяни 68 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 239 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, РПГ, СПГ та авіації.

Жертв і поранених серед цивільних немає. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю заводу у Херсоні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що днем раніше росіяни поранили в Херсонській області трьох людей. Двоє жінок були поранені учора під час обстрілу Іванівки. В момент обстрілу вони були на подвірʼї. Ще одна людина зазнала поранень у Токарівці.