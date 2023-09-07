Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ "Синиці"
Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ "Синиці"
Веніславський нагадав, що з жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, мають з’явитися до ТЦК
Веніславський нагадав, що з жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, мають з’явитися до ТЦК
Помер релігієзнавець Ігор Козловський, який кілька років провів у полоні терористів "ДНР"
Помер релігієзнавець Ігор Козловський, який кілька років провів у полоні терористів "ДНР"
Акули в Кораловому морі атакували катамаран Russian Ocean Way. Судно втонуло
Акули в Кораловому морі атакували катамаран Russian Ocean Way. Судно втонуло
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог 68 разів за добу бив по Херсонській області

Росіяни застосували РПГ, авіацію, безпілотники та іншу зброю. 

Протягом минулої доби росіяни 68 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 239 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, РПГ, СПГ та авіації.

Жертв і поранених серед цивільних немає. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram. 

"По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю заводу у Херсоні", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що днем раніше росіяни поранили в Херсонській області трьох людей. Двоє жінок були поранені учора під час обстрілу Іванівки. В момент обстрілу вони були на подвірʼї. Ще одна людина зазнала поранень у Токарівці. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies