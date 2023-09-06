Головне за день. Середа, 6 вересня

17 жертв ворожого удару по Костянтинівці, новий міністр оборони, 26 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, черговий пакет безпекової допомоги від США. Яким запам’ятається 560-й день повномасштабної війни.

Унаслідок російського удару по місту Костянтинівка загнули 17 мирних жителів, 32 особи дістали поранень.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко за підсумками завершення пошуково-

Обстріл місцевого ринку розпочався близько 14:00 середи. Внаслідок влучання снарядів у торговельних павільйонах сталася пожежа. Було пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередачі, адміністративну будівлю та п'ятий поверх житлового будинку, згоріли легкові автомобілі та вісім торговельних об'єктів.

Розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Верховна Рада призначила міністром оборони України Рустема Умєрова – колишнього народного депутата від "Голосу" та ексочільника Фонду державного майна. За призначення проголосували 338 народних депутатів.

"Очікуємо, що новий міністр оперативно увійде в роботу та продовжить розпочаті реформи оборонного сектору. Бажаю Рустему Енверовичу сил та наснаги впоратися з усіма викликами. Вітаємо в урядовій команді", – прокоментував призначення голова уряду Денис Шмигаль.

Більше про нового очільника Міноборони – в нашій новині.

За інформацією співрозмовників LB.ua, Рустем Умєров є важливим комунікатором Києва з владою Туреччини та королівською родиною Саудівської Аравії.

Читайте також інтервʼю LB.ua із Рустемом Умєровим: "До партизанської війни в Криму уже готові дуже багато людей".

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що за добу відбулось 26 бойових зіткнень.

Ворог завдав 10 ракетних, 54 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 1 склад боєприпасів, 3 артилерійські засоби, 2 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 6 вересня – в нашій новині.

Адміністрація президента США Джозефа Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні. Цей пакет включає, зокрема, обладнання ППО, боєприпаси та снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams. Про це повідомила пресслужба Міноборони США.

Що включає новий пакет безпекової допомоги вартістю 175 млн доларів – в нашій новині.

Верховна Рада призначила Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету України (АМКУ).

"За" проголосували 250 депутатів.

Більше інформації – в новині.

Помер Ігор Козловський – релігієзнавець, науковець, кандидат історичних наук, який два роки перебував у полоні на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про смерть вченого повідомила релігієзнавця Людмила Філіпович. За її словами, причиною смерті став серцевий напад.

Ігор Козловський очолював Центр релігієзнавчих досліджень, працював на кафедрі філософії Донецького національного технічного університету. Після окупації Донецька залишився в місті, аби доглядати паралізованого сина. У січні 2016 року Козловського затримали біля його будинку. Озброєні автоматами особи сказали, що він має піти "на бесіду" в утворене проросійськими терористами так зване міністерство державної безпеки.

Терористи заявили, що релігієзнавець нібито зберігав вдома гранати, і "засудили" до позбавлення волі терміном у два роки і вісім місяців. Сам Козловський говорив, що терористам не подобалися його звʼязки з проукраїнськими студентами. Козловський зазнавав тортур, був визнаний вʼязнем сумління.

27 грудня 2017, через два роки увʼязнення, Ігоря Козловського вдалося визволити з полону.

Про життя в окупованому місті та полон читайте в інтервʼю з Ігорем Козловським "Я боржник взаємної любові".

Про те, як зміниться українське суспільство після нашої Перемоги, яким буде новий суспільний договір, яку Україну будувати та те, як подолати травму війни, читайте в розмові з Ігорем Козловським від серпня 2022.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!