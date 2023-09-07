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Росіяни п'ять разів вдарили по Дніпропетровщині

Дві людини отримали поранення.

Росіяни п'ять разів вдарили по Дніпропетровщині
Фото: Сергій Лисак

Російські окупаційні війська продовжили 7 вересня обстрілювати Дніпропетровську область.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни тричі вдарили з артилерії по Нікополю, і один раз - по Марганецькій громаді.  

Внаслідок обстрілів осколкові поранення отримали 52-річна жінка та 57-річний чоловік. Пораненим надали допомогу, вони лікуватимуться амбулаторно. 

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Також від обстрілів загорівся приватний будинок, загалом пошкоджені 8 осель місцевих мешканців, 5 господарських споруд та авто. Крім того, понівечені 2 лінії електропередач.

Надвечір окупанти обстріляли Покровську громаду Синельниківського району, виникла пожежа. Наслідки атаки наразі уточнюються.

Нагадаємо, одна людина загинула і дві поранені після того, як підірвалися на російських вибухових пристроях у Харківській області.

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