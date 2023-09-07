Прем'єр і держсекретар США проговорили можливість співпраці з американськими компаніями.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і держсекретар США Ентоні Блінкен відвідали один з енергетичних об’єктів.

Про це йдеться в дописі глави уряду в соцмережах.

Шмигаль підкреслив, що США - серед "лідерів у координації енергетичної допомоги Україні у форматі G7+".

Під час відвідвин енергооб'єкта Шмигаль і Блінкен ознайомилися з процесом підготовки до опалювального сезону та роботами щодо захисту інфраструктури.

"Проговорили з паном держсекретарем можливість співпраці з американськими компаніями. Представили конкретні проєкти для інвестування та спільної імплементації. Працюємо над відновленням й розвитком станцій, які постраждали від російських обстрілів", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен прибув до Києва 6 вересня. Дводенний візит - офіційний, але його не анонсували. Глава МЗС Дмитро Кулеба під час зустрічі з Блінкеном обговорив надання Україні далекобійних ракет ATACMS.

Також американський держсекретар анонсування виділення Україні пакету допомоги в розмірі понад мільярд доларів.