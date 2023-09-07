Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ "Синиці"
Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ "Синиці"
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Веніславський нагадав, що з жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, мають з’явитися до ТЦК
Веніславський нагадав, що з жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, мають з’явитися до ТЦК
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
​Зуби Суровікіна. Куди рухається “Таврія”?
​Зуби Суровікіна. Куди рухається “Таврія”?
Помер релігієзнавець Ігор Козловський, який кілька років провів у полоні терористів "ДНР"
Помер релігієзнавець Ігор Козловський, який кілька років провів у полоні терористів "ДНР"
ГоловнаЕкономікаДержава

Шмигаль і Блінкен відвідали один з українських енергооб’єктів

Прем'єр і держсекретар США проговорили можливість співпраці з американськими компаніями.

Шмигаль і Блінкен відвідали один з українських енергооб’єктів
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і держсекретар США Ентоні Блінкен відвідали один з енергетичних об’єктів.

Про це йдеться в дописі глави уряду в соцмережах.

Шмигаль підкреслив, що США - серед "лідерів у координації енергетичної допомоги Україні у форматі G7+". 

Під час відвідвин енергооб'єкта Шмигаль і Блінкен ознайомилися з процесом підготовки до опалювального сезону та роботами щодо захисту інфраструктури. 

"Проговорили з паном держсекретарем можливість співпраці з американськими компаніями. Представили конкретні проєкти для інвестування та спільної імплементації. Працюємо над відновленням й розвитком станцій, які постраждали від російських обстрілів", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен прибув до Києва 6 вересня. Дводенний візит - офіційний, але його не анонсували. Глава МЗС Дмитро Кулеба під час зустрічі з Блінкеном обговорив надання Україні далекобійних ракет ATACMS.

Також американський держсекретар анонсування виділення Україні пакету допомоги в розмірі понад мільярд доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies