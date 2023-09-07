Україна почала експортувати зерно через морпорти Хорватії

Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю.

Українське зерно почали транспортувати через хорватські порти.

Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час двосторонньої зустрічі із прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем на саміті ініціативи Трьох морів у Бухаресті, повідомляє пресцентр Мінекономіки.

"Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору. Ми вважаємо, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами й після війни", - сказала вона.

На саміті обговорили питання двосторонньої торгівлі та експорту українського збіжжя через хорватські порти. Також під час зустрічі були обговорені питання розмінування, розслідування воєнних злочинів, відкриття нових торговельних маршрутів для експорту українського збіжжя.

"Одним із найважливіших завдань для України на найближчий час є розмінування територій і повернення у використання потенційно забруднених земель. Від швидкості цього процесу залежать, як повоєнне відновлення, так і подальший розвиток національної економіки. Тому ми вдячні всім партнерам, які допомагають Україні у вирішенні цього питання", - наголосила Свириденко.

Пленкович запропонував допомогу Україні у розслідуванні воєнних злочинів, адже Хорватія має велиий досвід у цьому. Йдеться про обмін досвідом і експертизою Хорватії зі створення інститутів спеціальних прокурорів та спеціальної поліції, які проводять розслідування скоєних під час війни злочинів.

Нагадаємо, в кінці липня Україна домовилася з Хорватією про використання портів на Дунаї та в Адріатичному морі для експорту зерна.