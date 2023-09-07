Веніславський нагадав, що з жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, мають з’явитися до ТЦК
Веніславський нагадав, що з жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, мають з’явитися до ТЦК
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Помер релігієзнавець Ігор Козловський, який кілька років провів у полоні терористів "ДНР"
Помер релігієзнавець Ігор Козловський, який кілька років провів у полоні терористів "ДНР"
Акули в Кораловому морі атакували катамаран Russian Ocean Way. Судно втонуло
Акули в Кораловому морі атакували катамаран Russian Ocean Way. Судно втонуло
Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ "Синиці"
Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ "Синиці"
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна почала експортувати зерно через морпорти Хорватії

Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю.

Україна почала експортувати зерно через морпорти Хорватії
Фото: EPA/UPG

Українське зерно почали транспортувати через хорватські порти.

Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час двосторонньої зустрічі із прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем на саміті ініціативи Трьох морів у Бухаресті, повідомляє пресцентр Мінекономіки.

"Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору. Ми вважаємо, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами й після війни", - сказала вона.

На саміті обговорили питання двосторонньої торгівлі та експорту українського збіжжя через хорватські порти. Також під час зустрічі були обговорені питання розмінування, розслідування воєнних злочинів, відкриття нових торговельних маршрутів для експорту українського збіжжя.

Підписуйтесь на наш Google News

"Одним із найважливіших завдань для України на найближчий час є розмінування територій і повернення у використання потенційно забруднених земель. Від швидкості цього процесу залежать, як повоєнне відновлення, так і подальший розвиток національної економіки. Тому ми вдячні всім партнерам, які допомагають Україні у вирішенні цього питання", - наголосила Свириденко.

Пленкович запропонував допомогу Україні у розслідуванні воєнних злочинів, адже Хорватія має велиий досвід у цьому. Йдеться про обмін досвідом і експертизою Хорватії зі створення інститутів спеціальних прокурорів та спеціальної поліції, які проводять розслідування скоєних під час війни злочинів.

Нагадаємо, в кінці липня Україна домовилася з Хорватією про використання портів на Дунаї та в Адріатичному морі для експорту зерна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies