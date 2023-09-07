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Порти Балтії та Польщі могли б пропускати 10 мільйонів тонн українського зерна щорічно, – Науседа

"Країни ЄС мають зробити все можливе, щоб українське зерно могло безперешкодно надходити на міжнародні ринки".

Порти Балтії та Польщі могли б пропускати 10 мільйонів тонн українського зерна щорічно, – Науседа
Фото: lrp.lt

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що після розвитку портових коридорів Балтійського моря можна буде пропускати до 10 млн тонн українського зерна щорічно.

Про це повідомляє Delfi.

Науседа зазначив, що, хоча через порти країн Балтії та Польщі неможливо експортувати стільки зерна, скільки Україна експортує основними транзитними маршрутами, загальний внесок Польщі, Литви, Латвії та Естонії може бути значним.

"Так, ми не можемо конкурувати з основними каналами експорту українського зерна... проте, за нашими розрахунками, за дотримання певних вимог транзит українського зерна через морські порти країн Балтії та Польщі може становити 10 млн тонн на рік. Це було б важливою частиною, важливою підтримкою", – сказав він після саміту "Ініціативи трьох морів" у Бухаресті.

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При цьому він наголосив, що країни Євросоюзу мають "зробити все можливе", щоб українське зерно могло безперешкодно надходити на міжнародні ринки.

Нагадаємо, у липні РФ повідомила про вихід із "зернової угоди". Того ж місяці почалися регулярні обстріли портової інфраструктури на півдні України, зокрема на Одещині.

У серпні Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торговельних суден, однак наголошувалося що загроза обстрілів з боку Росії зберігається.

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