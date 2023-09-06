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Посольство України в Ізраїлі закликає світ засудити антисемітські заяви Путіна

"Це - черговий прояв глибоко вкоріненого антисемітизму російських еліт".

Посольство України в Ізраїлі закликає світ засудити антисемітські заяви Путіна
Фото: EPA/UPG

Чергова заява Володимира Путіна щодо єврейського походження президента України Володимира Зеленського є свідченням укорінення антисемітизму у керівництва Росії.

Пр оце йдеться в заяві посольства України в Ізраїлі.

"Путін пов'язав єврейське походження президента України з прославлянням нацизму. Хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента - це черговий прояв глибоко вкоріненого антисемітизму російських еліт", - йдеться в заяві.

В посольстві наголосили, що така позиція має сприяти консолідації зусиль з підтримки України і закликали світ рішуче засудити антисемітські заяви російського президента

"Ізраїльський уряд повинен розуміти, що Путін своїми жорсткими словами проти президента Зеленського лише ще раз доводить, чому Ізраїль повинен підтримувати Україну та президента Зеленського у цей важкий час", - зазначили у диппредставництві.

Нагадаємо, у медіа з'явилася інформація, що Путін пов’язав єврейське походження Зеленського із героїзацією нацизму. МЗС України закликало світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента і наголосило, що в сучасному світі не має бути місця ненависті за етнічною ознакою.

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