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Вірменія та США проведуть наступного тижня спільні військові навчання

Кремль хвилюється з цього приводу.

Вірменія та США проведуть наступного тижня спільні військові навчання
Фото: en.armradio.am

Вірменія заявила, що наступного тижня проведе спільні військові навчання зі Сполученими Штатами. Росія висловила з цього приводу занепокоєння.

Про це пише Reuters.

Метою навчань “Eagle Partner 2023” 11-20 вересня є підготовка військ до участі в міжнародних миротворчих місіях.

Представник армії США повідомив, що у навчаннях візьмуть участь 85 американських солдатів і 175 вірмен. Американці, включно зі членами Національної гвардії Канзасу, яка вже 20 років співпрацює з Вірменією, будуть озброєні гвинтівками і не використовуватимуть важку зброю.

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Попри невеликий масштаб навчань, Кремль заявив, що буде уважно стежити за ними.

Росія має військову базу у Вірменії та вважає себе провідною силою в регіоні Південного Кавказу, який до 1991 року був частиною Радянського Союзу. Москва підтримує миротворчі сили в регіоні для дотримання угоди, що поклала край війні між Вірменією та Азербайджаном у 2020 році, другої війни між ними після розпаду Радянського Союзу.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив раніше, що Росія не змогла захистити Вірменію від агресії з боку Азербайджану. Він припустив, що війна Росії в Україні означає, що вона не здатна задовольнити всі потреби Вірменії у сфері безпеки.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу запропонував північнокорейському лідеру Кім Чен Ину провести спільні військово-морські навчання за участю Китаю.

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