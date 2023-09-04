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Шойгу запропонував Північній Кореї провести спільні військово-морські навчання за участю Китаю

"Такі навчання стануть поворотним пунктом для замкнутої КНДР".

Шойгу запропонував Північній Кореї провести спільні військово-морські навчання за участю Китаю
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу у липні запропонував північнокорейському лідеру Кім Чен Ину провести спільні військово-морські навчання за участю Китаю.

Про це пише Bloomberg з посиланням на Yonhap News з посиланням на розвідувальне агентство Південної Кореї.

На закритому засіданні парламентського комітету з розвідки в понеділок законодавці процитували голову Національної розвідувальної служби Кім Кьо Хюна, який заявив, що Шойгу зробив пропозицію безпосередньо Кіму під час їхньої зустрічі.

“Такі навчання стануть поворотним пунктом для замкнутої Північної Кореї та її відносин з давніми партнерами Росією та Китаєм”, − пише видання. 

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Невідомо, чи лідер КНДР прийняв цю пропозицію, але військові його країни трималися осторонь від масштабних навчань після закінчення Корейської війни 1950-1953 років.

Лідери США, Південної Кореї та Японії на саміті у серпні пообіцяли працювати разом, щоб протидіяти ядерній загрозі з боку Пхеньяну та обмінюватися даними в режимі реального часу про запуски ракет КНДР. Вони також активізували військову, провівши спільне навчання з відпрацювання відстеження та збивання ракет.

Нагадаємо, у серпні кораблі Росії та Китаю разом патрулювали Тихий океан. У Східно-Китайському морі країни провели військово-морські навчання.

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