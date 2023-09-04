У Києві протягом трьох днів проведуть військові навчання

Мешканців просять зберігати спокій та не повідомляти у соцмережах про переміщення техніки та особового складу.

У Києві сьогодні, 4 вересня, починаються військові навчання, що триватимуть упродовж трьох днів.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"Увага! Військові навчання! Відcьогодні та протягом трьох наступних днів у межах Дарницького району угрупування сил і засобів оборони Києва проводитимуть військові навчання", - йдеться в повідомленні.

Мета навчань - нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

"Наголошуємо про заборону знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки!", - додали в КМДА.

Нагадаємо, що Євросоюз вирішив до кінця року підготувати на третину більше українських солдатів, ніж планувалося.