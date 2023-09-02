Польський постпред при ЄС висловився за роботу над новими санкціями проти РФ і Білорусі.

Польща закликала збільшити на €20 млрд Європейський фонд миру для підтримки української армії, передає РАР.

Таку пропозицію польський представник озвучив на учорашній зустрічі послів держав-членів ЄС із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Польща, крім збільшення фінансування фонду миру, повідомила про навчання 30 тисяч українських солдатів.

Крім того, постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось начебто висловився за те, аби ЄС невдовзі почав роботу над новими санкціями проти Росії та Білорусі.

Польська сторона розкритикувала пропозицію Єврокомісії про перегляд бюджету ЄС на 2021-2027 роки, оскільки там не враховані затрати на прийом біженців, ситуація на сільськогосподарських ринках, а також захист зовнішніх кордонів.

Садось висловився за те, аби Україні надали фінансову допомогу для зниження транзитних витрат при експорті сільськогосподарської продукції. Постпред закликав Єврокомісію розглянути можливість створення фінансової програми підтримки транспортування та експорту українського зерна.

Нагадаємо, єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський днями підтримав продовження тимчасової заборони на імпорт українського зерна до п'яти держав ЄС до кінця 2023 року. Він також запропонував надати субсидії українським експортерам зерна.

Тим часом ЄС вирішив до кінця року підготувати на третину більше українських солдатів, ніж планувалося. Раніше йшлося про 30 тисяч. Тепер хочуть провести тренування для 40 тисяч військових.