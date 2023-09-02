Невдовзі після успішної висадки на Місяці, космічне агентство Індії в суботу, 2 вересня, запустило ракету для вивчення Сонця, пише Reuters.

Зонд буде вивчати сонячні вітри, які можуть спричиняти збурення на Землі, які зазвичай сприймаються як полярні сяйва.

Космічний корабель Aditya-L1, названий на честь сонця на хінді, здійснив політ лише через тиждень після того, як Індія успішно посадила космічний корабель Chandrayaan-3 на Місяць. Кілька днів тому аналогічна спроба Росії закінчилася провалом.

Прем'єр-міністр Моді наполягає на тому, щоб космічні місії Індії відігравали більшу роль на світовій арені, де домінують Сполучені Штати та Китай. «Він хоче створити ІТ-бум Індії за допомогою космосу», — сказав урядовець, який побажав не називати його імені, оскільки він не мав права виступати від імені Моді.

Congratulations to ISRO for the successful launch of India's first Solar Mission Aditya L1! pic.twitter.com/0wyxkfMi2U — BJP (@BJP4India) September 2, 2023

«Ми переконалися, що у нас буде унікальний набір даних, який зараз недоступний з жодної іншої місії. Це дозволить нам зрозуміти сонце, його динаміку, а також внутрішню геліосферу, яка є важливим елементом для сучасних технологій, а також аспекти космічної погоди», — сказав Санкар Субраманян, головний науковий співробітник місії.

Aditya-L1 призначений для подолання 1,5 мільйона кілометрів протягом чотирьох місяців. При цьому Сонце знаходиться на відстані 150 мільйонів кілометрів від Землі. Він призначений для зупинки своєї подорожі на своєрідній стоянці в космосі, яка називається точкою Лагранжа, де об’єкти, як правило, залишаються на місці через врівноваження сил тяжіння, зменшуючи споживання палива для космічного корабля.

У довгостроковій перспективі дані місії можуть допомогти краще зрозуміти вплив сонця на кліматичні моделі Землі та походження сонячного вітру.

Під впливом Моді Індія приватизувала космічні запуски та прагне відкрити цей сектор для іноземних інвестицій, оскільки протягом наступного десятиліття вона прагне збільшити свою частку на світовому ринку запусків у п’ять разів.

Оскільки космос перетворюється на глобальний бізнес, країна також робить ставку на успіх Індійської організації космічних досліджень (ISRO), щоб продемонструвати свою майстерність у цьому секторі.