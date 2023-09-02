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Під час сутичок у Тель-Авіві поранено понад 100 осіб

Зіткнення відбулися між прихильниками уряду Еритреї та противниками президента Ісайяса Афверкі.

Під час сутичок у Тель-Авіві поранено понад 100 осіб
Фото: EPA/UPG

Понад 100 людей отримали поранення під час жорстоких зіткнень у Тель-Авіві між прихильниками уряду Еритреї, які святкували День Еритреї, та противниками президента Ісайяса Афверкі.

Про це пише Reuters.

Ізраїльська поліція випустила світлошумові гранати, щоб припинити сутички, а протестувальники кидали в поліцію каміння та підпалювали сміттєві баки.

На кадрах у соціальних мережах видно, як прихильники уряду Еритреї б'ють палицями антиурядових протестувальників.

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Представники ізраїльської медицини повідомили, що понад 114 осіб отримали поранення, зокрема близько 30 поліцейських.

Насильство спалахнуло під час заходу, організованого посольством Еритреї з нагоди Дня революції 1 вересня, який відзначає початок Війни за незалежність Еритреї проти Ефіопії в 1961 році.

Ісайяс правив після здобуття Еритреєю незалежності в 1993 році. Правозахисні групи засудили його уряд як ультрарепресивний, і країна перебуває під санкціями США та ЄС за ймовірні зловживання.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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