Хлопчик, на якого напали в Німеччині за українську мову, уже вдома. Про нападника не відомо, - посольство

За даними дипустанови, напад було скоєно у присутності інших українських дітей, найстаршому з яких було 12 років.

Хлопчик, на якого невідомий зловмисник напав у Німеччині через українську мову, після отримання медичної допомоги перебуває вдома.

Про це повідомило посольство України у ФРН.

Генеральне консульство України у Гамбурзі звернулося до Міністерства внутрішніх справ Нижньої Саксонії з проханням про детальне з’ясування усіх обставин, розслідування злочину і покарання винних.

"Українські консули перебувають на постійному зв’язку з батьками постраждалої дитини та місцевою поліцією. Прокуратурою міста Гьоттінген порушила справу за звинуваченням у спробі вбивства. Справа перебуває на контролі консульської служби України, яка у тісній взаємодії з компетентними органами Німеччини здійснить усі необхідні кроки для притягнення винного до відповідальності", - зазначили в посольстві.

Наразі національність, громадянство чи походження нападника не встановили.

За даними дипустанови, напад було скоєно у присутності інших українських дітей, найстаршому з яких було 12 років.

У Нижній Саксонії, повідомили в посольстві, зареєстровано понад 110 тисяч громадян України.

Нагадаємо, 26 серпня невідомий напав на українських дітей. Він поскаржився, що діти розмовляють українською, а повинні говорити російською. Зловмисник потягнув дівчинку за волосся, а потім схопив 10-річного хлопчика і кинув його через поруччя в канал. Хлопець вдарився об залізні балки, прикріплені до мосту. В результаті він отримав поранення голови та лівої стопи.

Торік у Швейцарії на українських студентів напали двоє чоловіків. Один з них був росіянином, інший представився білорусом. Зловмисники звинуватили потерпілих в утисках російської мови.