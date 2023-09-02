У "Дії" з’являться ще чотири соціальні сервіси

4 вересня у "Дії" стануть доступні ще чотири сервіси, серед яких допомога при усиновленні дитини та допомога особам з інвалідністю.
Про це заявив заступник міністра соціальної політики Костянтин Кошеленко, інформує "Українське радіо".
З понеділка на порталі "Дія" стануть доступними ще чотири соціальні сервіси:
- допомога при усиновленні дитини;
- допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
- допомога особам з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю;
- допомога на дитину одинокій матері або батьку.
"Зараз в Україні, на жаль, багато дітей залишається без батьків. І такий комплекс послуг з усиновлення він актуальний, і його актуальність зростає. Прямо на порталі "Дія" зараз люди можуть податися і отримати первинну консультацію з усиновлення. А потім зареєструватись кандидатом на усиновлювача. Це спрощується один із найбільш бюрократичних непрозорих процесів. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб він проходив швидко та ефективно. І зараз люди, які задумались про усиновлення, необов'язково повинні йти особисто в Службу у справах дітей, а можуть розпочати цей шлях на порталі "Дія", - сказав Кошеленко.
Нагадаємо, що на порталі Дія запустили нові послуги для моряків.