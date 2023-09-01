Головне за день. П’ятниця, 1 вересня

Із 1 вересня в Україні запрацюють 10,5 тисячі шкіл, повідомив на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у школи цього року піде майже чотири мільйони учнів. "Понад 6,5 тисяч шкіл працюватимуть у звичайному форматі, інші майже 4 тисячі – у змішаному. Ще 2,5 тисячі шкіл продовжать роботу в дистанційній формі", - розповів глава уряду.

Шмигаль повідомив, що для облаштування укриттів у закладах КМУ у 2023 році виділив регіонам 1,5 млрд гривень. "Станом на зараз майже 84% шкіл мають укриття і бомбосховища. Жодне навчання офлайн неможливе, якщо немає надійного укриття. Це правило номер один цього навчального року", - наголосив прем'єр.

Він додав, що за 2022-2023 роки з місцевою владою та міжнародними партнерами відновили, модернізували і переоснастили 270 закладів освіти.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 31 бойове зіткнення.

Окупанти провели безуспішні наступальні дії на п'яти напрямках фронту. На Куп’янському росіянам не вдався наступ у районі Новоселівського Луганської області, на Бахмутському - в районі Курдюмівки Донецької області, на Авдіївському - в районі Сєверного Донецької області, на Мар’їнському - в районі Красногорівки Донецької області, а на Шахтарському - в районі Великої Новосілки Донецької області.

Росія завдала чотирьох ракетних і 30 авіаударів, здійснила 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 1 вересня – в нашій новині.

Сполучені Штати Америки побачили помітний прогрес українських військових на півдні Запорізької області за останні 72 години.

Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Він додав, що Україна має вирішити, як отримати вигоду зі свого успіху. "Це не означає... що вони не усвідомлюють, що їх чекає ще важка боротьба, коли вони намагаються просунутися далі на південь, або що Росія може зробити контрудари", - сказав він.

Також Кірбі сказав, що не може підтвердити повідомлення про те, що російські міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат" поставили на бойове чергування.

Безпілотники, які уразили літаки у Пскові, запустили з території Росії, розповів у коментарі The War Zone очільник ГУР МО Кирило Буданов.

Він зазначив, що у верхній частині літака розташовані паливні баки вантажних реактивних літаків і критична частина лонжерона крила. На ці секції літака були спеціально націлені безпілотники, запущені з території Росії. "Ми працюємо з території Росії", - сказав Буданов, але не уточнив, чи був напад здійснений співробітниками ГУР чи російськими партизанами. Він також відмовився повідомити, які саме безпілотники були використані та скільки.

У своїй оцінці бойових ушкоджень літаків Буданов повідомив, що «два були знищені і два серйозно пошкоджені».

Українська ГТС та ПСГ готові працювати в умовах нульового транзиту російського газу. Також газотранспортна система готова до ОЗП 2023/2024 в умовах викликів війни, а вітчизняні ПСГ можуть бути використані як надійні сховища для зберігання європейського газу.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Таку незалежну технічну оцінку надано міжнародною експертною групою після проведення моделювання роботи ГТС та ПСГ за потенційними сценаріями у разі атак ворога на газову інфраструктуру, інших надзвичайних ситуацій та зупинки транзиту російського газу.

Відповідний звіт опубліковано на вебсайті USAID - Проєкт енергетичної безпеки.

Подробиці – в новині.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни.

Попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, вони продовжують працювати в РФ, сплачуючи значні податки до її бюджету, тим самим підтримують економіку країни-агресорки.

Перша компанія, PepsiCo, виробляє прохолоджувальні напої, соки, чипси, закуски, молочні продукти та інші продукти харчування під основними марками Chester’s, Chipsy, Lay’s, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric’s, Tropicana, «Агуша», «Чудо», «Слов’яночка», «Садочок», «Сандорик», «Машенька» тощо. Компанія працює в Росії з 1974 року, має 19 заводів, близько 20 тис. співробітників та 40 тис. сільськогосподарських працівників. За показником чистого прибутку PepsiCo є четвертою за розміром компанією в галузі напоїв і харчових продуктів у рф. У перший рік повномасштабного вторгнення PepsiCo збільшила свої доходи в РФ.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!