США побачили помітний прогрес Сил оборони на півдні Запорізької області, - Білий дім

Кірбі зазначив, що не може підтвердити повідомлення про те, що російські міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат" поставили на бойове чергування.

Сполучені Штати Америки побачили помітний прогрес українських військових на півдні Запорізької області за останні 72 години.

Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Reuters.

"За останні 72 години ми відзначили деякий помітний прогрес українських Збройних Сил... на цьому південному напрямку наступу, що виходить із району Запорізької області, і вони досягли певних успіхів проти цієї другої лінії російської оборони", - зазначив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки.

Кірбі додав, що Україна має вирішити, як отримати вигоду зі свого успіху. "Це не означає... що вони не усвідомлюють, що їх чекає ще важка боротьба, коли вони намагаються просунутися далі на південь, або що Росія може зробити контрудари", - сказав він.

Також Кірбі сказав, що не може підтвердити повідомлення про те, що російські міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат" поставили на бойове чергування.

Нагадаємо, нині речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що українські війська мають успіх у напрямку Новопрокопівки на південному фронті.

За інформацією українського командування, окупанти провели безуспішні наступальні дії на п'яти напрямках фронту. Так, на Куп’янському росіянам не вдався наступ у районі Новоселівського Луганської області, на Бахмутському - в районі Курдюмівки Донецької області, на Авдіївському - в районі Сєверного Донецької області, на Мар’їнському - в районі Красногорівки Донецької області, а на Шахтарському - в районі Великої Новосілки Донецької області.