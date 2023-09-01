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Українські війська мають успіх у напрямку Новопрокопівки на південному фронті, – Генштаб

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Українські війська мають успіх у напрямку Новопрокопівки на південному фронті, – Генштаб
Фото: Telegram/Zelenskiy

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що українські війська мають успіх у напрямку Новопрокопівки на південному фронті, повідомляє Military Media Center. 

“У напрямку Новоданилівка – Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника”, – сказав речник.

Нагадаємо, українські захисники за добу ліквідували 470 окупантів. Також знищені 23 танки і стільки ж артилерійських систем.

США замовили у американської компанії ракети AMRAAM для України. Контракт на суму 192 млн доларів укладений до 29 листопада 2024 року. AMRAAM – це керовані ракети, що є основною зброєю для американських винищувачів. Мають дальність від 55 до 160 км, залежно від модифікації.

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