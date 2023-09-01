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Ворог заявив про нову атаку безпілотників. У Москві відклали рейси, в Пскові був "невідомий обʼєкт"

У Курській області стверджують, що є руйнування. 

Ворог заявив про нову атаку безпілотників. У Москві відклали рейси, в Пскові був "невідомий обʼєкт"
Фото: скрін

Росіяни заявили про нову атаку безпілотників на свої обʼєкти. У Курській області стверджують, що її нібито атакували два БпЛА, є пошкодження адміністративної будівлі і будинку.

Мер Москви тим часом повідомив, що там "запобігли" спробі прольоту безпілотника над містом. Каже, що потерпілих і руйнувань немає. 

При цьому в російській столиці призупиняли рейси з аеропортів. 

У Псковській області губернатор заявив про "одиничний неопізнаний обʼєкт". Стверджує, що його збили. 

Псков розташовано в 700 км від України. Днями на псковський аеропорт відбулася атака безпілотників, внаслідок чого чотири військово-транспортні літаки були знищені, ще два можуть бути пошкодженими. Учора президент Володимир Зеленський підтвердив, що захисники вразили ворожу ціль на відстані 700 км зброєю українського виробництва. 

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