Офіс омбудсмана завершить роботу із перевірки ВЛК упродовж трьох тижнів, - Лубінець

Офіс омбудсмана буде готовий надати аналіз роботи ВЛК після того, як за три тижні закінчить роботу із їх перевірки.

Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Станом на зараз я і моя інституція перевірили 70% ВЛК в Україні. Ми перевірили, у тому числі ті ВЛК, які розташовані поблизу лінії фронту. Загальна їхня кількість - 833”, - сказав Лубінець.

Він додав, що перевірки ВЛК тривають від жовтня 2022 року.

"Я вчора на засіданні РНБО представив доповідь під назвою "ВЛК: проблематика і шляхи вирішення", де ми проаналізували виконання місцевими керівниками рішення уряду і встановили, що у нас станом на зараз приблизно 70% ВЛК перейшли до цивільних лікарень. Але питання не вирішено на 100%", - зазначив омбудсман.

Також Лубінець наголосив, що із перевірених Офісом омбудсмана ВЛК менше всього із ТЦК до цивільних лікарень перейшло у Києві, Київській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській і Запорізькій областях.

"І ми дуже часто стикалися з тим, що проходження ВЛК має номінальний характер: скарги є? Немає — придатний. Не хочеш бути придатним — включається корупційна складова", - зауважив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, на засіданні РНБО було вирішено провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24.02.22 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями. Усіма випадками, коли рішення безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці.

За результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії.