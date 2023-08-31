Столичні комунальники провели понад 90% гідравлічних випробувань теплових мереж

За цей час було виявлено та ліквідовано понад 2 тис. пошкоджень.

Київські комунальники продовжують підготовку до опалювального сезону.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Комунальне підприємство “Київтеплоенерго” наразі виконало понад 90% гідравлічних випробувань теплових мереж і джерел.

За цей час було виявлено та ліквідовано понад 2 тис. пошкоджень.

Київська влада наголошує, що всі теплоджерела, мережі та будинкові системи мають бути готові до пуску тепла. Крім того, районні представники мають в індивідуальному порядку вирішити питання з приватними котельнями, котрі мають заборгованість за газ, неукладені договори на постачання газу або інші проблеми.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що наступний опалювальний сезон буде таким самим складним, як і попередній.