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Столичні комунальники провели понад 90% гідравлічних випробувань теплових мереж

За цей час було виявлено та ліквідовано понад 2 тис. пошкоджень.

Столичні комунальники провели понад 90% гідравлічних випробувань теплових мереж
Фото: Пресслужба Харківської міськради

Київські комунальники продовжують підготовку до опалювального сезону.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Комунальне підприємство “Київтеплоенерго” наразі виконало понад 90% гідравлічних випробувань теплових мереж і джерел. 

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За цей час було виявлено та ліквідовано понад 2 тис. пошкоджень.

Київська влада наголошує, що всі теплоджерела, мережі та будинкові системи мають бути готові до пуску тепла. Крім того, районні представники мають в індивідуальному порядку вирішити питання з приватними котельнями, котрі мають заборгованість за газ, неукладені договори на постачання газу або інші проблеми.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що наступний опалювальний сезон буде таким самим складним, як і попередній.

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