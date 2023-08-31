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​Київ зазнав збитків на 800 тис. гривень на відновленні пошкоджених обстрілами будинків

Повідомили про підозру директору столичного КП.

​Київ зазнав збитків на 800 тис. гривень на відновленні пошкоджених обстрілами будинків
Фото: Київська міська прокуратура

Подільська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру директору КП "Житлоінвестбуд-УКБ" за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомила у Facebook Київська міська прокуратура.

Згідно з даними слідства, у жовтні 2022 року між КП "Житлоінвестбуд-УКБ" та приватним підприємством було укладено підрядні договори на виконання відновлювальних робіт (капітального ремонту) двох багатоквартирних житлових будинків по вулиці Межовій у Києві. Будинки були пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ.

Під час укладення вказаних договорів та кошторисів підозрюваний не проконтролював відповідність використаних підрядником матеріалів, конструкцій та виробів вимогам державних стандартів та іншим нормативним документам.

Фото: Київська міська прокуратура

Невиконання підозрюваним своїх службових обов’язків призвело до використання при проведенні будівельних робіт матеріалів, технічні характеристики яких не відповідають вимогам державних будівельних норм.

Відповідно до висновків судових експертиз, територіальній громаді Києва завдано шкоди у розмірі близько 800 тис. гривень.

Слідство триває. Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві.

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