Київрада виділила кошти на будівництво опорних пунктів у адміністративних межах столиці

Київська міська рада ухвалили рішення про виділення з міської цільової програми «Захисник Києва» коштів на будівництво та облаштування опорних пунктів у адміністративних межах міста.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, хоча понад сім місяців Київ не входить до зони можливих бойових дій, але є і буде "пріоритетною ціллю №1 для противника".

"Тому питання зміцнення обороноздатності столиці є головним завданням Київської міської військової адміністрації та Угрупування сил і засобів оборони міста Києва", - додав Попко.

Тому за ініціативи КМВА на засідання Київради внесли питання щодо додаткового фінансування інженерного обладнання найбільш важливих напрямків.

Нагадаємо, нині міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що на засіданні ради планують виділяти на фортифікаційні споруди 800 млн грн.

Торік восени такі ж споруди зводили і в Київській області.