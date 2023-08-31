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Київрада виділила кошти на будівництво опорних пунктів у адміністративних межах столиці

Кошти направлять із міської цільової програми «Захисник Києва».

Київрада виділила кошти на будівництво опорних пунктів у адміністративних межах столиці
Фото: Борис Корпусенко/ «Вечірній Київ»

Київська міська рада ухвалили рішення про виділення з міської цільової програми «Захисник Києва» коштів на будівництво та облаштування опорних пунктів у адміністративних межах міста.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, хоча понад сім місяців Київ не входить до зони можливих бойових дій, але є і буде "пріоритетною ціллю №1 для противника".

"Тому питання зміцнення обороноздатності столиці є головним завданням Київської міської військової адміністрації та Угрупування сил і засобів оборони міста Києва", - додав Попко.

Тому за ініціативи КМВА на засідання Київради внесли питання щодо додаткового фінансування інженерного обладнання найбільш важливих напрямків.

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Нагадаємо, нині міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що на засіданні ради планують виділяти на фортифікаційні споруди 800 млн грн.

Торік восени такі ж споруди зводили і в Київській області.

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