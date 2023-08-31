У Біляївській катівні на Херсонщині окупанти утримували щонайменше 20 українців, – правозахисники

Під час окупації села Біляївка Бериславського району на Херсонщині росіяни облаштували катівню у школі і протягом п’яти місяців незаконно утримували та піддавали тортурам щонайменше 20 українців.

Про це повідомляє центр з прав людини ZMINA.

У звіті правозахисників йдеться про Біляївську катівню, у якій померли четверо людей. Двоє – під час утримання через тортури, ще двоє – після звільнення. Людям майже не давали їжі та води, росіяни імітували розстріли та погрожували кастрацією.

Катівня була виявлена після звільнення села на другому поверсі Біляївського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) I-III ступенів”. В ній окупанти з початку квітня 2022 року по кінець вересня 2023-го незаконно утримували та катували понад 20 українців.

До катівні російські військові та бойовики “ЛНР” та “ДНР” привозили людей з навколишніх сіл. Чотирьох мешканців із самої Біляївки, трьох – з селища Любимівка, по двоє чоловіків з сіл Шевченківка, Петрівка, Хрещенівка та Трудолюбівка, а також по одному чоловіку з сіл Нововознесенське, Осокорівка, Михайлівка, Золота Балка та Миролюбівка. Більшість затримань супроводжувалася фізичним насильством та погрозами.

“Чотирьох з незаконно утримуваних наразі немає в живих: двоє померли безпосередньо під час утримання, за свідченнями інших полонених, через катування. Ще двоє померли після звільнення: один скоїв самогубство, інший – літній чоловік – помер природною смертю. Але в обох випадках можна вважати це наслідком перенесених катувань та жорстокого поводження”, – заявила координаторка напряму документування воєнних злочинів ZMINA Єлизавета Сокуренко.

Потерпілі розповідали, що головною причиною, через яку їх затримували, були закиди у “коригуванні вогню” та співпраці із ЗСУ. Але доказів цьому майже не було.

Катівня була облаштована в технічному приміщенні, непристосованому для тримання людей. В освітньому закладі розташовувався штаб російських військових. Орієнтовний розмір приміщення становив 6 на 3 метри, тут не було вікон, освітлення та туалету. В кімнаті було холодно – люди здирали зі стін шматки шпалер, щоб ними заткнути щілини у стінах. Влітку було неймовірно спекотно, повітря в приміщення не надходило. В середньому в кімнаті за весь період одночасно перебували від 8 до 13 людей. При цьому вони не знали, в якому населеному пункті знаходяться. За весь час незаконно затриманих українців жодного разу не виводили в душ.

За свідченнями постраждалих, їх майже не годували. З їжі давали рідку юшку, яку вони мусили пити з обрізаної пластикової пляшки, або ж тушонку в банках, інколи хліб. Критичною була ситуація з питною водою – раз на 1-2 дні українцям давали п’ятилітрову пляшку на всіх. За їхніми словами, деякі навіть пробували пити власну сечу.

До всіх утримуваних застосовували психологічне насильство, були два випадки імітації страти, погрожували кастрацією. 12 людей росіяни фізично катували, зокрема, електричним струмом, під’єднаним до геніталій. Потерпілі стали свідками смерті після тортур двох чоловіків – Олега Ковалика та Дмитра Журавльова. Тіла обох чоловіків росіяни вивезли в невідомому напрямку. Обидва чоловіки перебувають в статусі зниклих безвісти. Їхні рідні шукають тіла або будь-яку інформацію щодо їх можливого місцезнаходження.

Інші постраждалі, які пройшли катівню, скаржаться, зокрема, на значну втрату ваги (від 14 до 36 кг), погіршення зору внаслідок постійного перебування в темряві, на проблеми серцево-судинної системи тощо.

Нагадаємо, за період повномасштабного вторгнення від тортур росіян постраждали 75 українських дітей. Більшість з них (69) – у селі Ягідне Чернігівської області. Про це заявила керівниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора України Юлія Усенко.