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Сили оборони мають позитивну динаміку на Бахмутському напрямку, – Сирський

Ситуація на фронті розвивається динамічно.

Сили оборони мають позитивну динаміку на Бахмутському напрямку, – Сирський
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський
Фото: Telegram/Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на деяких ділянках Бахмутського напрямку є позитивна динаміка.

"Бахмутський напрямок. Є позитивна динаміка на ділянках фронту", – написав він у Telegram.

Генерал-полковник оприлюднив кадри відпрацювання по ворогу артилеристів 22-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

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Нагадаємо, нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку Збройні сили просуваються в районі Кліщіївки, Курдюмівки та Авдіївки. Водночас російські військові опинилися у пастці і не можуть вийти з Бахмута.

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