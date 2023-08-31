Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на деяких ділянках Бахмутського напрямку є позитивна динаміка.

"Бахмутський напрямок. Є позитивна динаміка на ділянках фронту", – написав він у Telegram.

Генерал-полковник оприлюднив кадри відпрацювання по ворогу артилеристів 22-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку Збройні сили просуваються в районі Кліщіївки, Курдюмівки та Авдіївки. Водночас російські військові опинилися у пастці і не можуть вийти з Бахмута.