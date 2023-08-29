Російські війська опинилися в пастці і не можуть вийти з Бахмута, – Маляр

На Бахмутському напрямку Збройні сили просуваються в районі Кліщіївки, Курдюмівки та Авдіївки. Водночас російські військові опинилися у пастці і не можуть вийти з Бахмута.

Про це заявила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"У нас ситуація розвивається доволі динамічно на всіх напрямках. І якщо говорити про Схід, там непогано ми просуваємося по Бахмутському напрямку, це власне те, що найбільше ворогу дошкуляє, і тому вони намагаються відволікти наші зусилля на інших напрямках. Там ми рухаємось по південному флангу. Ми вже й так вийшли на багато пануючих висот, і власне ворог там у пастці, тому що вони із Бахмута вийти не можуть і повноцінно по самому місту просуватись теж не можуть. І там зараз найбільше говорять про бої в Кліщівці, Курдюмівці, Андріївці. Дійсно, там тривають бої. Потрошечки ми там просуваємось і там є у нас успіхи", – розповіла Маляр.

Вона додала, що приблизно два тижні тому ворог активізувався на Куп’янсько-Лиманського напрямку, намагаючись відволікти увагу від Бахмутського.

"Почалась дуже велика їх активність (на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ред.), обстріли, війська підтягнули. Наші їх дуже потужно зупинили і знищили. Вони відновлюються, здійснюють там зараз перегрупування і не полишають своїх планів туди рухатись", – додала Маляр.

Наразі по північному кордону відбувається рух живої сили противника. Росіяни перекидають свої війська в резерви тих підрозділів, які вони якраз використовують у наступі на Куп’янському і Лиманському напрямку.

"Це підтвердження того, що вони акцентують для себе ці напрямки", – зазначила вона.

Стосовно ситуації на Сході Маляр відзначила, що в районі Авдіївки та Мар’їнки триває наступ ворога, який стримують Сили оборони.

Нагадаємо, зранку у Генштабі повідомили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямку Новоданилівка-Вербове ЗСУ мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.