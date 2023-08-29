Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули четверо (оновлено)
Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули четверо (оновлено)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська опинилися в пастці і не можуть вийти з Бахмута, – Маляр

Ситуація розвивається динамічно на всіх напрямках фронту.

Російські війська опинилися в пастці і не можуть вийти з Бахмута, – Маляр
Бахмут
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

На Бахмутському напрямку Збройні сили просуваються в районі Кліщіївки, Курдюмівки та Авдіївки. Водночас російські військові опинилися у пастці і не можуть вийти з Бахмута.

Про це заявила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.  

"У нас ситуація розвивається доволі динамічно на всіх напрямках. І якщо говорити про Схід, там непогано ми просуваємося по Бахмутському напрямку, це власне те, що найбільше ворогу дошкуляє, і тому вони намагаються відволікти наші зусилля на інших напрямках. Там ми рухаємось по південному флангу. Ми вже й так вийшли на багато пануючих висот, і власне ворог там у пастці, тому що вони із Бахмута вийти не можуть і повноцінно по самому місту просуватись теж не можуть. І там зараз найбільше говорять про бої в Кліщівці, Курдюмівці, Андріївці. Дійсно, там тривають бої. Потрошечки ми там просуваємось і там є у нас успіхи", – розповіла Маляр.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Вона додала, що приблизно два тижні тому ворог активізувався на Куп’янсько-Лиманського напрямку, намагаючись відволікти увагу від Бахмутського.

"Почалась дуже велика їх активність (на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ред.), обстріли, війська підтягнули. Наші їх дуже потужно зупинили і знищили. Вони відновлюються, здійснюють там зараз перегрупування і не полишають своїх планів туди рухатись", – додала Маляр.

Наразі по північному кордону відбувається рух живої сили противника. Росіяни перекидають свої війська в резерви тих підрозділів, які вони якраз використовують у наступі на Куп’янському і Лиманському напрямку.

"Це підтвердження того, що вони акцентують для себе ці напрямки", – зазначила вона.

Стосовно ситуації на Сході Маляр відзначила, що в районі Авдіївки та Мар’їнки триває наступ ворога, який стримують Сили оборони.

Нагадаємо, зранку у Генштабі повідомили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямку Новоданилівка-Вербове ЗСУ мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies