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30 серпня на заході України дощитиме

Температура по Києву вночі 20-22°, вдень 31-33°.

30 серпня на заході України дощитиме
Фото: ЦГО

У середу, 30 серпня, в західних областях України буде хмарно з проясненнями, вночі помірні, вдень значні дощі, грози, вдень в окремих районах – град та шквали 15-20 м/с; температура вночі 15-20°, вдень 23-28°, на Закарпатті 20-25°.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

На решті території завтра мінлива хмарність, без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 17-22°, вдень 28-33°; у східних областях вночі 11-16°, вдень 24-29°. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. 

У столичному регіоні в середу мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Києву вночі 20-22°, вдень 31-33°; по області вночі 17-22°, вдень 28-33°.

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Нагадаємо, що у столиці другий день поспіль тривають температурні рекорди.

Також на вихідних, 26 та 27 серпня, в столиці зафіксували три температурних рекорди – кліматична норма була перевищена на 8 градусів.

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