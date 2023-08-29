Сьогодні вдень російська армія обстріляла село Станіслав Херсонської області.
Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.
Згідно з повідомленням, ворог вдарив щонайменше 10 разів по центральній частині населеного пункту. На опублікованих ОВА світлинах видно наслідки влучань по цивільній інфраструктурі. Інформації про загиблих та поранених наразі немає.
Нагадаємо, протягом минулої доби противник здійснив 61 обстріл Херсонщини, випустивши 275 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів. Одна людина загинула, ще чотири отримали поранення.