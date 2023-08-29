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Росіяни обстріляли село Станіслав на Херсонщині

Інформація уточнюється.

Росіяни обстріляли село Станіслав на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА у Telegram

Сьогодні вдень російська армія обстріляла село Станіслав Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, ворог вдарив щонайменше 10 разів по центральній частині населеного пункту. На опублікованих ОВА світлинах видно наслідки влучань по цивільній інфраструктурі. Інформації про загиблих та поранених наразі немає.

Фото: Херсонська ОВА у Telegram

Фото: Херсонська ОВА у Telegram

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Нагадаємо, протягом минулої доби противник здійснив 61 обстріл Херсонщини, випустивши 275 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів. Одна людина загинула, ще чотири отримали поранення.

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