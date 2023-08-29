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У Києві попрощалися із пілотом Андрієм Пільщиковим "Джусом"

Героя поховають на Аскольдовій могилі в столиці.

У Києві попрощалися із пілотом Андрієм Пільщиковим "Джусом"
Фото: Макс Требухов

Сьогодні у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у місті Києві відбулося прощання з відомим пілотом Андрієм Пільщиковим "Джусом".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Він захищав українське небо з початку повномасштабної війни РФ. "Джус" був льотчиком винищувача МіГ-29 та брав участь в обороні Києва.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Андрій Пільщиков загинув в авіакатастрофі на Житомирщині 26 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Загинули троє пілотів, "Джус" був серед них.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Попрощатися із Андрієм Пільщиковим прийшли близько 300 людей. Завершуючи церемонію, священник сказав, що Україна прощається з одним з найкращих своїх синів, який буде янголом-охоронцем на небі.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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